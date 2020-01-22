Зарплата Богдана оказалась выше президентской

Заработная плата президента Владимира Зеленского за прошлый год составила 208,7 тыс. гривен, а зарплата руководителя Офиса Президента Андрея Богдана – 218,7 тыс. гривен, говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Українських Новин.



"За период с 20 мая (дня инаугурации) по 31 декабря 2019 года общая сумма начисленной заработной платы Президента Украины Зеленского В. А. составляет 208 727 гривен", - говорится в сообщении.



Из этой суммы было выплачено 40 702 гривны налогов и сборов.



Соответственно, за время работы Президентом в 2019 году Зеленский получил 168 025 гривен зарплаты.



С июня главе государства начисляли 28 тыс. гривен, это только оклад без премий и надбавок.



После выплаты налогов и сборов глава государства получал каждый месяц 22 540 гривен зарплаты.



Сообщается, что Зеленскому не начислялась так называемая "тринадцатая зарплата" по итогам года.



"Выплата годовой премии (вознаграждения по результатам работы) Президенту Украины в 2019 году не предусмотрена", - сказано в нем.



Зарплата главы ОП Андрея Богдана по итогам года незначительно выше президентской, но в перерасчете на месяцы он получает больше Зеленского.

