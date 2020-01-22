Назван способ улучшить работу мозга без кофеина

В канадском Университете Западного Онтарио ученые нашли простой и действенный способ улучшить работу мозга без утренней чашки кофе. Об этом пишет MedicalXpress.



Оказалось, что быстрая и кратковременная прогулка имеет аналогичный или даже больший эффект на мозг, что и кофеин. Ученые провели эксперимент с 30 кофеманами и 29 людьми, не употребляющими кофе.



Одна группа употребляла кофеин, эквивалентный дозе в чашке кофе, а другие - выполняли аэробные упражнения. После этого все участники эксперимента проходили тест на память.



Оказалось, что прогулка в быстром темпе на протяжении 20 минут имеет такой же или больший эффект на стимулирование памяти, как и чашка кофе.



Ученые отметили, что этот способ улучшения мозговой деятельности подойдет для тех, кому противопоказан кофеин.

