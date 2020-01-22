Стало известно, кто оплатил поездку нардепов в Давос

Украинским парламентариям расходы за поездку в Давос и бронь отеля компенсировали организаторы форума, сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, передает корреспондент УНН в среду, 22 января.



"Не тратятся бюджетные средства. Правильно господин Разумков об этом заметил - не расходуются партийные средства. Это мультидонорская ассоциация, в которую вошли многие ведущие международные компании, инвестиционные фонды, разработали этот Ukrainian house. Кстати, он увеличился намного, я надеюсь, что в следующем году будет только улучшаться эта ситуация. Поэтому, я считаю, что это целесообразные инвестиции, да, но все будем смотреть, как говорится "цыплят по весне будем считать", - заявил Арахамия.



По его словам, если присутствие украинских политиков на форуме принесет хотя бы два-три инвестиционных проекта на 100-200 млн долларов, то эта поездка того стоит. Если этого не произойдет, в следующем году Арахамия ехать не будет.

