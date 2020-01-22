НБУ проиграл Коломойскому в деле о земельных участках в Одесской области

Верховный суд 22 января 2020 года отклонил кассационную жалобу Национального банка на решение судов предыдущих инстанций об отказе взыскания ипотеки с компании "Гаджибей", связанной с экс-владельцем "ПриватБанка" Игорем Коломойским. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.



По данным НБУ компания "Гаджибей" в октябре 2014 года предоставила НБУ в залог два земельных участка в Одесской области в качестве обеспечения по кредиту рефинансирования, который предоставлялся "ПриватБанку" до национализации. ООО "Гаджибей" не выполнило взятых на себя обязательств имущественного поручителя "ПриватБанка", и НБУ обратился в суд.



Суды отклонили исковые требования НБУ и обосновали свою позицию тем, что НБУ должен был осуществлять взыскание залога с ООО "Гаджибей" только в случае невозможности списания средств с банковских счетов "ПриватБанка".



В НБУ отмечают, что по закону Национальный банк наделен правом как списывать средства со счетов банков-должников, так и обращать взыскание на заложенное имущество по финансовым и имущественным поручителям.



"Мы не согласны с решением Верховного суда и убеждены, что оно противоречит нормам действующего законодательства. Такое решение создает риск, что экс-владельцы "ПриватБанка" смогут избежать ответственности за невыполнение взятых на себя обязательств", - подчеркнул начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.



Напомним, что задолженность "Приватбанка" по кредитам рефинансирования составляет около 7,6 млрд грн. В 2018 году НБУ подал 148 исков против бывшего владельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний - имущественных поручителей. По этим искам суды уже приняли 24 решения в пользу НБУ об обращении взыскания на предметы ипотеки на общую сумму 1,36 млрд грн.

