Киев запросил у Москвы встречу Зеленского с Путиным в Израиле - Кремль

У президента России Владимира Путина не будет двусторонних встреч с главами других стран, в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Несмотря на то, что подобные предложения поступали Зеленского и других, у Путина отрицают планы подобных встреч. Возможно только общение "на ногах".



Об этом сообщил в среду, 22 января, помощник президента РФ Юрий Ушаков.



"Никаких двусторонних встреч в Иерусалиме с лидерами других государств (а их там будет более 40) у Путина не планируется. Программа визита настолько насыщена мероприятиями, что на это нет времени. Запросы на общение поступали, в том числе и от Зеленского, но "из-за плотного графика продолжительные контакты вряд ли возможны". Хотя формально российская сторона никому не отказывала. Возможно, произойдет "общение на ногах", - заявил Ушаков.

