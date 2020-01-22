Названа новая климатическая угроза

Ученые сообщили о новой климатической катастрофе на Земле. Об этом сообщает Phys.org.



Международная группа исследователей узнала, что уровень парникового газа трифторметана (гидрофторуглерода-23, ГФУ-23) выросла до критического уровня. Ученые подчеркивают, что тонна ГФУ-23, попавшая в атмосферу, эквивалентна 12 тысячам тонн углекислого газа.



Трифторметан образуется во время производства химического вещества, используемого в системах охлаждения. Главными "ответственными" странами за выбросы ГФУ-23 называют Китай и Индию.



Главы данных стран еще в 2015 году пообещали сократить уровень выброса и отчитались о том, что выполнили обещание.



Оказалось, что содержание газа достигло рекордных значений еще в 2018 году.

Как критически высокое количество трифторметана в атмосфере повлияет на экологию Земли пока неизвестно.

