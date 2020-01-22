В Киеве школьники попали в больницу из-за курения вейпов

В Киеве прямо со школы госпитализировали троих подростков с отравлением неизвестным веществом, пишет в среду, 22 января, УНН со ссылкой на Департамент здравоохранения КГГА.



"Подростки госпитализированы в Охмадет. По предварительной информации, (причиной стало - ред.) токсическое действие неизвестного вещества", - говорится в сообщении.



Источники в школе рассказали, что дети курили электронные сигареты, которые ранее приобрели в Интернете.

