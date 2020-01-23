У прилетевшего в Петербург гражданина Китая коронавирус не подтвердился

Медики в ходе исследований не подтвердили наличие коронавируса в организме студента из Китая, который был госпитализирован ранее в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.



"У гражданина Китая не подтвердился коронавирус. Анализы готовы, у него обычная ОРВИ", - сказала представитель комитета.



В ряде региональных СМИ и Telegram-каналах в среду распространилась информация, что прилетевшего из КНР россиянина госпитализировали с подозрением на коронавирус.



Всего инфекционную больницу им. С. П. Боткина были госпитализированы два человека. Гражданин России, прилетевший из Китая, был доставлен в больницу в среду из аэропорта Пулково. Второй пациент, как ранее сообщил ТАСС главврач клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина Алексей Яковлев, является китайским студентом, который тоже недавно вернулся из Китая.



В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Петербургу ранее ТАСС сообщили, что студент из Китая прилетел в город из КНР неделю назад.



В связи с распространением в Китае коронавируса пассажиров, прибывающих на рейсах из ряда азиатских стран, проверяют в аэропортах с помощью тепловизора. Роспотребнадзор с первых дней появления вируса организовал мониторинг за эпидемиологической обстановкой, принял дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через госграницу РФ, отработал алгоритм действий медперсонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию, обеспечил контроль за готовностью медицинских организаций к приему больных из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом.



