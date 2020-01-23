Елена Трибушная отказалась возглавить украинский гостелеканал для Донбасса

Елена Трибушная отказалась возглавить украинский гостелеканал для Донбасса

Бывший редактор "24 канала" Елена Трибушная, которая должна была возглавить информационное вещание государственного телеканала для неподконтрольных территорий, запускаемый на базе UA|TV, заявила, что не будет принимать участие в проекте. По ее словам, она уходит, так как видит этот проект не так, как другие его руководители.

Об этом она сообщила в среду, 22 января, на своей странице в Facebook.

По ее словам, она по-прежнему считает, что на Донбассе нужно только проукраинское ТВ.

"Антиукраинского там хватает, благодаря и российским пропагандистам, и украинским теле- и youtube-каналам, преследующим единственную цель – дорваться до власти. А после кодировки спутников проукраинского ТВ там не останется в принципе. Останутся каналы Путина и местами каналы кума Путина (глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук - Ред.)", - отметила она.

Трибушная добавила, на Донбассе нет нормальной информации ни о событиях и ситуации в Украине, ни о том, что происходит на самих оккупированных территориях "из-за цензуры в местных так называемых СМИ, пропаганды российского ТВ и манипуляций украинских каналов, спонсируемых все тем же Кремлем". Поэтому, как считает журналист, транслировать "нормальный украинский контент" на 80% оккупированных территорий (как планируют сейчас) нужно было еще 5 лет назад.

"Насколько я понимаю, это было возможно. Но раз уж только сейчас нашлась так называемая политическая воля, то лучше поздно, чем никогда. Независимо от того, по какому плану будут развиваться события на Донбассе дальше – А, Б или по плану, которого нет", - написала она.

Свой отказ от участия в запуске государственного телеканала Трибушная объяснила разногласиями с новыми руководством проекта, однако подробности не сообщила.

"Я верю в идею министра Володимир Бородянский вернуть умы и сердца жителей оккупированных территорий с помощью украинского ТВ и в ту концепцию, которую мы обсуждали. Но в первые же недели стало понятно, что с остальными новыми руководителями проекта мы слишком по-разному видим процесс его реализации. По этическим соображением подробностей не будет", - резюмировала журналист.