В "Нафтогазе Украины" обновился состав правления

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" обновил состав правления компании, сообщается в среду на сайте "Нафтогаза".



"В состав правления вошли: директор по юридическим вопросам "Нафтогаза" Ярослав Теклюк, финансовый директор группы "Нафтогаз" Петер ван Дрил и исполнительный директор по трансформации группы "Нафтогаз" Отто Ватерландер. Однако наблюдательный совет прекратил полномочия членов правления компании - Юрия Колбушкина и Николая Гавриленко", - сообщила пресс-служба.



Изменения вступили в силу с момента утверждения их кандидатур. Таким образом, в состав правления "Нафтогаза" входят пять человек: председатель правления Андрей Коболев, первый заместитель председателя правления Сергей Перелома, члены правления - Теклюк, Дрил и Ватерландер.



Группа компаний "Нафтогаз Украины" в 2019 году перечислила в госбюджет более 5 миллиардов долларов.

