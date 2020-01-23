Кабмин определился с именами членов Нацкомиссии по стандартам государственного языка

В правительстве Украины выбрали кандидатур на должности пяти членов Национальной комиссии по стандартам государственного языка. Премьер-министр Алексей Гончарук подписал пять распоряжений о назначениях этих людей в Нацкомиссию.



Документы, подписанные 15 января, появились на правительственном портале.



В состав новосозданного органа вошли профессиональные филологи с учеными степенями:



доктор филологических наук, профессор кафедры украинского языка Киево-Могилянской академии Орыся Демская;



кандидат филологических наук, доцент Киевского национального университета им. Шевченко Людмила Кравченко;



кандидат филологических наук Наталья Мазур;



кандидат филологических наук, доцент Львовского национального университета им. Франко Данута Мазурик;



кандидат филологических наук, младший научный сотрудник Института украинского языка Юлия Чернобров.



Срок полномочий членов комиссии составляет шесть лет.

