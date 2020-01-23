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Кабмин определился с именами членов Нацкомиссии по стандартам государственного языка
В правительстве Украины выбрали кандидатур на должности пяти членов Национальной комиссии по стандартам государственного языка. Премьер-министр Алексей Гончарук подписал пять распоряжений о назначениях этих людей в Нацкомиссию.
Документы, подписанные 15 января, появились на правительственном портале.
В состав новосозданного органа вошли профессиональные филологи с учеными степенями:
доктор филологических наук, профессор кафедры украинского языка Киево-Могилянской академии Орыся Демская;
кандидат филологических наук, доцент Киевского национального университета им. Шевченко Людмила Кравченко;
кандидат филологических наук Наталья Мазур;
кандидат филологических наук, доцент Львовского национального университета им. Франко Данута Мазурик;
кандидат филологических наук, младший научный сотрудник Института украинского языка Юлия Чернобров.
Срок полномочий членов комиссии составляет шесть лет.