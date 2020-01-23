Зеленский поманил инвесторов пятилетними налоговыми каникулами и "инвестнянями"

Инвестороы, которые приобретут объекты приватизации на $10 млн и больше, получат пятилетние налоговые каникулы. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Международном экономическом форуме в Давосе.



"В первые два года всем инвесторам, которые пойдут в приватизацию $10 млн плюс, мы даем налоговые каникулы. Вы не будете уплачивать пять лет налог на прибыль", - заявил Зеленский.



Он также анонсировал старт программы для инвесторов "Investment nanny" (инвест-няня, инвестиционная няня - Ред.).



"Каждому инвестору, крупной компании, которая приведет в Украину $100 млн плюс, мы обеспечим отдельный контракт с государством - государство будет вас защищать. У вас будет свой менеджер, который разговаривает на пяти языках. И 24/7 он будет с вами работать - любой вопрос, любая проблема - контакт с этим менеджером и у вас не будет проблем", - пояснил президент Украины.



Озвученную Зеленским инициативу прокомментировали в Офисе президента.



"Мы серьезно настроены на приватизацию и для тех инвесторов, кто будет принимать участие в аукционах, и будет покупать госкомпании в 2020 и 2021-м годах, на пять лет для них вводятся налоговые каникулы по налогу на прибыль", - написала на своей странице в соцсети замглавы Офиса президента Юлия Ковалив.



"Мы уже внедрили стимулы для обновления производственных активов – теперь их можно будет амортизировать ускоренно (от двух до пяти лет)", – добавила она.



По словам Ковалив, соответствующие законопроекты будут внесены в парламент в ближайшее время.

