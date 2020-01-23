Зеленский: Украина могла бы занять место Великобритании в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря в Давосе о перспективе членства его страны в ЕС, заявил, что когда одна страна выходит из союза, возможно, для другой время туда войти. Великобритания должна покинуть Евросоюз 31 января, однако эта дата ранее переносилась из-за невозможности ратификации договора об условиях Brexit в парламенте самой страны.

"Вопрос не в том, когда мы будем в Европейском союзе. Вопрос в том, какой статус будет у Украины в Европейском союзе, какое отношение будет к нашей стране.



Отношение как к мощному, равноправному игроку, стране, которую уважают, страну, на которую не смотрят сверху вниз. Сейчас очень удобный момент, когда мы знаем: одна большая страна сделала exit (выход), может, для Украины настало время сделать enter (вход)?" - заявил Зеленский в среду, выступая на экономическом форуме в Давосе.



Парламент Украины в феврале 2019 года по предложению занимавшего пост президента Петра Порошенко принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.

