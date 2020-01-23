На Украине седьмой месяц подряд падает промпроизводство

На Украине в прошлом году сократилось промышленное производство. В частности, речь идет о снижении промпроизводства в стране в 2019 году на 1,8 % по сравнению с 2018 годом.



В декабре 2019 года промышленное производство сократилось на 7,7% (не скорректированных на эффект календарных дней), и на 8,3% (скорректированных) по сравнению с декабрем 2018 года.



Об этом свидетельствуют данные, которые приводит Государственная служба статистики.



При этом в декабре 2019 года промпроизводство сократилось на 1,7% (не скорректированных на эффект календарных дней) и на 1,1% (скорректированных) по сравнению с ноябрем 2019 года.



За 2019 год в добывающей промышленности и разработке карьеров падение составило 0,0%, в перерабатывающей промышленности - падение на 2,0%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - падение на 4,1%.



Отметим, промышленное производство на Украине падало четыре года подряд: в 2012 году - на 0,7%, в 2013 году - на 4,3%, в 2014 году - на 10,1%, в 2015 году - на 13%. В 2016 году рост возобновился, и за год объемы выросли на 2,8%. В 2017 году рост составил 0,4%, в 2018 году - 1,6%.



Также важно отметить, что декабрь стал уже седьмым месяцем подряд, когда в Украине сокращается промпроизводство в сравнении с аналогичным периодом годичной давности. Последний раз рост фиксировали еще в мае-2019.

