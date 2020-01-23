Мировая элита привыкает к Трампу

Дональд Трамп решил отметить начало процесса импичмента выступлением на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, находящемся в тысячах километрах от Вашингтона. Американский президент ничего напрямую не сказал о проходящем в США судебном процессе. Но возникло стойкое впечатление, что его выступление в значительной степени было адресовано американским избирателям в преддверии президентских выборов, которые состоятся в ноябре.

Используя в своей риторике характерные фразы типа «самый большой и самый лучший», Трамп заявил, что в Соединенных Штатах «экономический бум, какого мир еще никогда не видел». А еще он сказал, что это «бум синих воротничков», чьими льготами и преимуществами сегодня пользуется гораздо больше людей, чем в прежние периоды экономического роста.



Такие высказывания явно нацелены на избирателей из ключевых колеблющихся штатов, таких как Огайо и Висконсин. А еще они призваны произвести впечатление на международную аудиторию в Давосе. И похоже, что в определенной степени цель достигнута.



Два года назад, когда Трамп выступал на этом форуме, атмосфера в зале была наэлектризована, переходя от бурного веселья к открытой враждебности. Но в этом году отношение к Трампу было более уважительным, а настроение более ровным.



Если Трамп в год выборов сосредоточится главным образом на внутренних делах, это наверняка устроит многие участников давосских мероприятий не из числа американцев, потому что их тревожат продолжительные торговые войны, а в последнее время рост военной напряженности между США и Ираном.



Но в речи Трампа косвенно присутствовали два важных раздражителя и потенциальных источника напряженности между США и Европой на этот год: окружающая среда и торговля.



Перед Трампом на давосскую сцену вышла юная активистка Грета Тунберг, и многие заседания Всемирного экономического форума были посвящены проблемам климатических изменений и экологии. Но американский президент в своей речи связал воедино сегодняшних климатических активистов и «пророков апокалипсиса» из предыдущих эпох, которые в 1960-е и 1970-е годы предсказывали конец света из-за сокращающихся запасов продовольствия и перенаселения.



Он призвал своих слушателей не впадать в пессимизм и верить в рыночные решения и технологический прогресс. Этот аргумент противоречит нынешним европейским настроениям и может вызвать новые столкновения между США и их европейскими партнерами из-за международных усилий в рамках борьбы с изменениями климата.



Европейских лидеров в Давосе беспокоит еще и то, что в условиях перемирия, объявленного в американо-китайской торговой войне, Трамп переключит внимание на Европу и осуществит свои давние угрозы в торговой сфере.



Американский президент воздержался от прямых угроз о введении пошлин. Но он заявил, что Америка заключила исторические торговые сделки с Китаем, Канадой и Мексикой, отметив при этом, что без введения пошлин эти предполагаемые прорывы были бы невозможны.



Страхи европейцев перед возможными пошлинами накануне давосской встречи несколько ослабли, так как США заявили, что не станут вводить тарифы в ответ на французский налог на цифровые услуги. Франция в ответ согласилась отложить сбор доходов от этого налога, но не отменить его.



За этим спором пристально наблюдают в Евросоюзе, поскольку ответ на американские пошлины против Франции может стать общеевропейским, а это вполне способно спровоцировать трансатлантическую торговую войну. Некоторые другие европейские страны планируют ввести свой собственный налог на цифровые сервисы.



Напряженность из-за налога на цифровые услуги несколько ослабла, но она вполне может возобновиться и даже усилиться. Европейцев беспокоит еще и то, что Трамп со временем может осуществить свою угрозу и ввести пошлины на автомобильный экспорт из Германии. Это стало чем-то вроде его личной навязчивой идеи.



Администрация Трампа также грозит ввести пошлины на моторы в рамках спора с Германией по поводу политики в отношении Ирана. Это указывает на то, как сливаются воедино геополитические и торговые вопросы. Это особенно тревожно сегодня, когда Трамп и французский президент Эммануэль Макрон открыто ставят под сомнение будущее НАТО, которая является фундаментальной основой трансатлантического альянса.



Но хотя европейцев беспокоит торговля, экология и судьба НАТО, они постепенно привыкают к манере поведения американского президента. Те заявления и действия, к которым еще не так давно относились с изумлением и страхом, сегодня встречают с безразличием, как бы говоря: «Поживем, увидим».



Представленная в Давосе глобальная элита не только привыкает к Трампу, но и мысленно готовится к очередному четырехлетнему периоду.



На Всемирном экономическом форуме существует общепринятое мнение, что американский президент в ноябре вполне может переизбраться. Это должно обеспокоить Трампа с учетом того, что давосская толпа неизменно ошибается.

