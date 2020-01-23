Наши руки не для скуки: в Кабмине заговорили о новой налоговой реформе

Плох тот Кабмин, который не придумал собственной налоговой реформы. Это лохи, а не министры. Классическая навязчивая идея: написать новый Налоговый кодекс. Нынешние реформаторы на глобальное не замахиваются. Они начали с малого – с реформы карточных платежей ФОПов. Когда не получилось, решили собрать рабочую группу под предводительством Министерства финансов, чтобы начать работу над налоговой реформой, которую планируют провести в 2020 году. А, может, не надо?



За последние 10 лет налоговых реформ написали, наверное, пару десятков. Хотя принят был тот проект, что при “кровосисе” Николае Азарове. Против еще налоговый майдан стоял. Правда, без особого результата. По тому Налоговому кодексу в значительной мере мы сейчас и живем.



После майдана пришли к власти реформаторы-революционеры и решили действовать. Не сразу у них это получилось, но года через полтора, при Арсении Яцеюке внезапно появился проект бюджета на 2016 год вместе с налоговой реформой. Бизнес вздрогнул, когда увидел за считанные дни до нового 2016-го года сразу два взаимоисключающих документа: проект бюджета и налоговую реформу. Потому что бюджет был посчитан без реформаторских корректировок.



Понятно, что из затеи ничего не вышло. И следующие несколько лет банально поднимали акцизы на вредные продукты (алкоголь, сигареты), усовершенствовали действие военного сбора, а также трепали нервы айтишникам-ФОПовцам. На этом реформаторская чесотка закончилась.



В тени скандала с прослушкой совещания премьер-министра сотоварищи с руководством Нацбанка появилось заявление одной из участниц “тайной вечери” – Оксаны Маркаровой, что Министерство финансов уже формирует специальную рабочую группу и с 20 января начинает работу над налоговой реформой, которую планируют провести в 2020 году.



Однако в бочке меда от Маркаровой появилась ложка дегтя от председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева. По его версии в ходе налоговой реформы, которую планируют провести в 2020 году, могут объединить единый социальный взнос (ЕСВ), налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор. Это для начала



В контексте заявленного главой Государственной налоговой службы Сергеем Верлановым, у которого недавно прошли обыски, о том, что в Украине около 35% экономики находится в тени и с нее не платятся налоги, мне слабо верится в либеральный характер будущих преобразований

Бизнес напрягся. Какая еще налоговая реформа в текущем году? Хватит всем укрепления гривны в прошлом. Маркарова успокоила, что работа над реформой начнется с комплексной диагностики налоговой системы, которая не проводилась в Украине с 2015 года и должна показать “где мы находимся по сравнению с другими странами, с которыми конкурируем за инвестиции, рабочую силу, за рынки”. Дескать, только после этого “мы вместе с бизнес-ассоциациями выйдем с предложениями налоговой реформы к бизнесу”.Подобная трактовка планов правительства внушает некоторый оптимизм в том плане, что реформа может превратиться в очередное длительное обсуждалово, которое не закончится никаким конкретным результатом. И это бизнес в целом устраивает. Подрихтовать отдельные шершавости нормативного толка они только за, но перекраивать фискальное поле заново категорически против.Однако в бочке меда от Маркаровой появилась ложка дегтя от председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева. По его версии в ходе налоговой реформы, которую планируют провести в 2020 году, могут объединить единый социальный взнос (ЕСВ), налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор. Это для начала.Учитывая, что ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов высказал идею отменить ЕСВ и максимально снизить ставку налога на доходы физических лиц, а снижение поступлений в бюджет компенсировать за счет повышения налогов на недвижимость, землю и другие активы, а также улучшения администрирования налогов, бизнес понял, что чаша фискальных потрясений его не минует. Легко никто не отделается. И слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что новое налоговое законодательство начнет действовать в 2021 году, не следует рассматривать как шутку.Если кто позабыл, президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в Украине глубинной налоговой реформы еще во время выступления на Инвестиционном форуме в Мариуполе. "Мы продолжим евроинтеграцию и гармонизацию украинского законодательства с европейским. Проведем глубинную налоговую реформу, которая начнет действовать в 2021 году. Искореним неправомерное давление на бизнес со стороны правоохранительных органов", – сказал он.Но пока даже первые поверхностные попытки корректировать самое простейшее налоговое законодательство – для физлиц-предпринимателей уперлись в стену непонимания. Один промах случился с кассовыми аппаратами. В октябре 2019 года президент подписал принятые Верховной Радой законопроекты №1053-1 и №1073 о применении РРО в торговле, общественном питании и сфере услуг для детенизации расчетов.С 1 января 2021 года кассовые аппараты должны использовать в том числе все физлица-предприниматели, принадлежащие к 2-4-й группам плательщиков единого налога.После протестов против этих инициатив Зеленский дал указание Кабмину увеличить лимиты для ФОПов, предоставить им право использовать труд наемных лиц, а также расширить перечень видов деятельности. Недавно соответствующие поправки были одобрены, лимиты для ФОП первой, второй и третьей групп налогообложения повышены до 1 млн. грн. (сейчас 0,3 млн. грн.), 5 млн. грн. (сейчас – 1,5 млн. грн ) и 7 млн. грн. (сейчас – 5 млн. грн.) соответственно.Вторая попытка реформирования касалась зачисления средств на счета ФОПов. Тут подсуетился НБУ и выдал постановление о том, что со своих корпоративных счетов ФОПы могут осуществлять только операции, связанные с бизнесом. Но на личные потребности деньги оттуда тратить нельзя. Для этого их сперва нужно было перевести на личный счет, но только после того, как предприниматель заплатит все налоги государству.ФОПы недоумевали. Получается, что они смогут пользоваться деньгами для собственных целей только после уплаты всех налогов и сборов по каждой входящей сумме, а не в конце квартала, как это было всегда. Зашло 500 грн. – уплати налоги и только тогда спи спокойно и сытно. Еще 500 грн. зашло – опять то же самое.В конце концов кто-то достучался до “профанов” и объяснил им, что накрутили лишнего. Надо отыгрывать назад. Молодцы, признали свои системные ошибки: НБУ решил остановить спорную норму постановления. Причем смешно так оправдались. Яков Смолий сказал, что комментарий Нацбанка о том, что средства со счетов ФОП не могут использоваться на нужды, не связанные с предпринимательской деятельностью, был адресован налоговой службе. Зачем? Чтобы она наказывала ФОПов за нарушение постановления? Или как еще это трактовать?В контексте заявленного главой Государственной налоговой службы Сергеем Верлановым, у которого недавно прошли обыски, о том, что в Украине около 35% экономики находится в тени и с нее не платятся налоги, мне слабо верится в либеральный характер будущих преобразований. Начнется, как всегда, со снижения ставок, а завершится “поиском компенсационных источников” в виде повышения акцизов и закручивания гаек. Не верите? Ну, тогда дождитесь начала очередного фискального реформирования ...