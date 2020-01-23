В чем выгода открытия депозитов для корпоративных клиентов

Многие банковские учреждения активно ведут борьбу за денежные средства корпоративных клиентов. Учитывая ту ситуацию, которая складывается на данный момент на мировом рынке, именно те деньги, которые предлагаются юридическими лицами, выступают в качестве объекта повышенного внимания. Оплата за них предполагается по более высоким ставкам, а потому большинство банковских учреждений, особенно те, услуги которых особо востребованы, стараются не только выдавать кредиты под залог, но и принимать депозиты для корпоративных клиентов, о чем более подробно можно узнать на https://mtb.ua/ru/personal/deposits/item/morskoj.

Несколько причин открыть депозит для корпоративных клиентов

Преимущества такого решения очевидны:

самые выгодные процентные ставки;



возможность подобрать оптимальный срок размещения денежных средств на депозите;



периодичность выплаты процентов;



быстрое оформление всей необходимой документации.

Важно понимать, что значительные суммы отправляются на депозит корпоративными клиентами с определением самой выгодной процентной ставки в индивидуальном порядке.

К числу преимуществ для корпоративных клиентов, собирающихся разместить свои свободные средства на самых выгодных условиях, можно отнести:

возможность использовать классический депозит;



пополняемый депозит;



счет, с которого частично можно снимать средства;



неснижаемый остаток на расчётном счёте.

Дополнительные возможности и бонусные предложения

Дополнительно всегда предлагается заключать депозитные сделки на основании генерального соглашения об общих условиях. Следует понимать, что, когда речь идет о необходимости разместить депозит какой-либо компании, ставки для нее предлагаются достаточно высокие. Далеко не каждое банковское учреждение может позволить себе привлечь денежные средства именно по этим расценкам. Однако многие из них всё-таки готовы более ответственно подойти к вопросу начисления процентной ставки, если речь идёт о депозите на внушительную сумму.

Своим постоянным клиентам подобные банки готовы предоставить дополнительный бонус, выступающий в качестве дополнения в той ставке, которая установлена изначально. Действует такое предложение в том случае, когда депозиты для корпоративных клиентов оформляются на новый срок. Основное достоинство размещения денежных средств на депозите заключается, если опустить высокие процентные ставки, в оперативном оформлении всей необходимой документации по депозиту и подборе наиболее подходящего решения, а также срока для его размещение.