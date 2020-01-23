Тестовый перепись населения: около 25% людей не открывали двери

Во время проведения тестового переписи населения Украины, которое проводилось в этом году, около 25% людей не открывали двери тем, кто проводил перепись. Об этом сказал министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет во время пресс-конференции о результатах оценки численности наличного населения Украины, передает корреспондент УНН.



"Мы представим результаты тестовой переписи населения, которое проводилось в этом году. Там была одна цифра, которая меня просто поразила. Около 25% людей не открывали двери, даже если к ним пришли пять раз. То есть, когда каждый четвертый не открывает дверь, мягко говоря, сложно говорить о точности такого метода", - сказал Дубилет.



Он отметил также, что для государства перепись населения будет стоить значительных затрат.



"Перепись населения, если мы будем его проводить, обойдется государству в 3-4 млрд грн, по времени, если бы мы это проводили, мы бы получили результат в следующем году.... Опять же, у нас будут дополнительные дискуссии относительно того, насколько нужно проводить перепись населения. На мое субъективное убеждение, это мероприятие для нашего государства не будет эффективным. Я буду доказывать другим представителям власти, что мы этим путем не станем идти", - добавил министр.

