Количество больных на смертельный коронавирус в Китае возросло до 620 человек

Количество заболевших новым коронавирусом в Китае возросло до 620 человек, а также зафиксировано 17 случаев смерти от вируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CGTN.



"Подтвержденные случаи: по крайней мере 620 (больных - ред.) в Китае, шесть за рубежом", - пишет издание.



Также отмечается, что в результате вируса умерло 17 человек, все в провинции Хубэй.



Кроме того, было подтверждено передачу вируса от человека к человеку, а медицинские эксперты отмечают, что вирус может мутировать.

