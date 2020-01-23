Министр предлагает сделать из Лукьяновского СИЗО музей

Лукьяновское СИЗО в Киеве хотят снести, но часть корпусов сохранят в качестве музея. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в эфире Обоз ТВ.



"Там есть старые здания, которые по своему назначению строились еще в 19 веке. Там санитарные и инженерные условия особо не продумывались. Их лучше отдать под музей, потому что там содержались Грушевский, Винниченко, Петлюра. Лучше музей делать, но никак не современную тюрьму", – пояснил министр.



Тем не менее, снос СИЗО только в планах. Пока же его намерены обновить и использовать дальше.



"А есть и строения, в которых довольно хорошие современные адекватные условия. Есть отдельное помещение для пребывания женщин, отдельно для детей, отдельно есть здание для общего содержания. Там тоже камер немного, но достаточно современные. А есть старые здания 19 века. Там грибок, там содержат избыточное количество людей. Мы это подкорректируем в течение года, выведем на стандартный уровень, более-менее адекватный", – отметил министр.



При этом Малюська уточнил, что "глобальный стратегический план" – часть людей из Лукьяновского СИЗО перевести за пределы города, продать землю, а одну-две постройки оставить под музей.



"Наверное, это было бы самым оптимальным, но это планы следующих 2-3 лет. СИЗО – это историческое здание, мы не можем его просто продать. Его цена будет меньше, потому что там нельзя построить офисно-жилые помещения", – добавил он.

