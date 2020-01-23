Пограничники не пустили в Украину трех политиков из РФ

Трое политиков из Российской Федерации 22 января вечером не смогли пересечь украинскую границу, сообщает Государственная пограничная служба Украины.



"Рейсом из Лондона в "Борисполь" прибыл гражданин России. Как выяснилось, россиянин является представителем провластной политической партии своей страны – "Единая Россия", бывшим мэром одного из облцентров РФ. Подтвердить цель своего пребывания зарубежный политик не смог, поэтому на основании закона Украины "О пограничном контроле" в нашу страну его не пропустили", - сказано в сообщении.



Отмечается, что утром 23 января россиянин вылетел из аэропорта "Борисполь" в Германию.



Кроме того, еще двое российских политиков не смогли пройти пограничный контроль в пункте пропуска "Киев (Жуляны)".



"Вчера вечером они прилетели рейсом из Минска. Один из визитеров также представитель "Единой России", другой - компартии РФ. Оба сообщили, что якобы прибыли в Киев для участия в конференции. Сейчас они возвращены обратным рейсом", - добавили в Госпогранслужбе.

