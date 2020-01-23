У "Слуги народа" есть голоса за отставку Гончарука - Арахамия

Глава фракции Верховной Рады "Слуга народа" Давид Арахамия, который считает, что Украине пока не нужно гармонизировать законы с ЕС, что в парламенте "нашлись бы" голоса за отставку премьер-министра Алексея Гончарука, если бы ее поддержал Президент Владимир Зеленский, решивший дать правительству действующего премьера еще один шанс. Об этом Арахамия заявил в интервью Украинской правде.



Так, Арахамия заявил, что если бы Зеленский согласовал увольнение Гончарука, в Раде "нашлись бы" гооса за отставку премьера.



"Скажу так: если бы президент согласовал увольнение, а Гончарук подал бы заявление в парламент — голоса в зале нашлись бы", — заявил Арахамия.



Арахамия рассказал, что после заявления Гончарука, которое он подал Зеленскому, Арахамия общался с премьером. Также с ним разговаривал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.



Он добавил, что все пытались найти нормальный путь решения ситуации.

