Главные причины сокращения населения Украины - миграция и смертность

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявляет, что главными причинами сокращения населения Украины является миграция и негативное соотношение между рождаемостью и смертностью.



"Есть три больших блока: первый - оккупированные территории, второй - негативный тренд по миграции, у нас эмигрируют больше чем приезжают назад, и третье, к сожалению, это демографический тренд, у нас смертей больше чем рождаемости. Три больших блока, которые приводят к сокращению населения", - сказал Дубилет журналистам в четверг в Киеве.



По его словам, больше всего на сокращение населения влияют миграция и негативное соотношение между рождаемостью и смертностью.

