В ледниках найдены древние неизвестные вирусы

Ученые предупредили о древних вирусах, освобождающихся из-за таяния ледников. Об этом сообщает Science Alert.



Международная группа ученых из США и Китая нашли новые виды вирусов во льдах, чей возраст составляет 15 тысяч лет.



Ледяные керны были добыты из 50-метровой скважины в тибетском леднике. В них специалисты обнаружили 33 группы вирусов, 28 из которых оказались неизвестными.



При этом 18 из них заражают бактерии, в том числе Methylobacterium, Sphingomonas и Janthinobacterium.



Ученые подчеркивают, что из-за глобального потепления изо льдов могут высвободиться опасные для человека и не известные ранее вирусы.

