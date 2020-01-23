Коррупционный спрут старых-новых реформаторов ГК "Укроборонпром"

Українська феміда та контролюючі органи, на відміну від європейських, американських та арабських колег, «вміють працювати» та знають як це робити максимально повільно та безрезультатно. Про це в матеріалі для antikor пише журналіст Олег Бойко.

Автор публікації ділиться новими «дивовижними історіями» про найближче оточення Юрія Шрамка, зокрема про Єгора Москальця, який уклав один контракт на ремонт винищувачів Су-27 і здійснив за державний кошт більше десяти вояжів до Індонезії. Проте, додає журналіст, на такий «напружений» робочий графік, деколи відрядження тривають понад 20 діб, можна «закрити очі» колишнім та нинішнім керівникам ДП ДГЗІФ «Укрінмаш».

«Особливо коли за спиною «бізнес-туриста» стоять такий потужний лобіст як пан Москалець О.П., батько пана Єгора, колишній керівник управління стратегічних розробок РНБО», - зазначає автор матеріалу.

Згадана особа, за словами Бойка, є досить помітною та навіть одіозною фігурою у збройному бізнесі: «Він зможе забезпечити «недоторканість» сину та його близькому приятелеві, нинішньому генеральному директору ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» Шрамку Ю.Л. Проте, маємо взяти до уваги теорію «відпочинку природи на дітях геніїв» та визнати, що спеціалістом високого рівня пан Єгор так і не став. На свідчення чого варто згадати індонезійські Компанії «PT Indo Aero Industry», «PT Egi Inovasi Nusantara» та «PT Egi Resources», керівництво яких після близького знайомства із методами та способами ведення бізнесу паном Шрамко Ю.Л. та паном Москальцем Є.О. відмовилися від будь-яких контактів із названими особами та досить плідно продовжили свою роботу з іншими українськими спецекспортерами. Натомість, пан Єгор напевно образився на такі дії іноземних замовників та вирішив «підкорити» індонезійський ринок у трохи іншій, проте такій звичній манері – налагодити спільно із Шрамком Ю.Л. та Висоцьким Б.Ю. контрабандні поставки авіаційних запасних частин, а також запчастин до бронетехніки зі складів країни-агресора».

«Проте, ця історія була би неповною якби ми не згадали ще кількох близьких друзів пана Шрамка Ю.Л. та пана Москальця Є.О., а отже автоматично і друзів заступника генерального директора ДК «Укроборонпром» пана Морозова М.М. Це герої нашої попередньої публікації пан Кравченко та пан Терехов, реальні власники ТОВ «НВК «ТЕХІМПЕКС», ТОВ «ПРОМ-ТЕХНО ГРУПА», які за невелику винагороду ще у 2015 році змогли долучилися до планомірного процесу доведення до банкрутства ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та майже досягнули поставленої мети, проте, на заваді стали результати нещодавніх президентських виборів. Але «герої» сумували не довго, адже таке вдале призначення пана Морозова М.М. заступником генерального директора ДК «Укроборонпром» майже миттєво виправило ту «непросту» робочу ситуацію, яка склалася для пана Кравченка, пана Терехова, пана Слюсаренко, пана Висоцького та пана Шрамко навесні 2019 року. Шанс вдало відкрутити розстановку сил на «збройній арені» дало давнішнє особисте знайомство наших друзів із новим «досвідченим» керманичом ДК «Укроборонпром», адже всі ключові рішення приймаються саме паном Морозовим М.М.», - додає автор.

«Деякі рішення по ключовим гравцям офіційного збройного ринку вже встигли непомітно «протягти» і стосуються вони нового керівника унікального, навіть стратегічного державного підприємства – ДП «Укроборонсервіс». Пан Воронін В.О. має значний управлінський досвід, який характеризувався повним занепадом тих державних компаній де він встиг пропрацювати керівником протягом хоча би декількох місяців», - пише Бойко, додаючи, що це призначення пройшло без зайвого розголосу та жодного конкурсу.

«Проміжною метою таких детально продуманих дій та чудово зрежисованих призначень є перерозподіл багатомільярдних асигнувань на виконання ремонту та обслуговування комплексів ППО Збройних Сил України за програмою державного оборонного замовлення. Цікавим є питання при кінцеву мету таких прогнозовано непрофесійних кроків керівництва ДК «Укроборонпром», можливо це знищення системи ППО Держави Україна задля втіхи якої-небудь сусідньої країни», - резюмує журналіст.