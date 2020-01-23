В Украину продолжит поступать холодный воздух, местами гололедица

В ближайшие сутки, 24 января, холодный воздух, продолжающий поступать с севера Европы, охватит всю территорию Украины, в большинстве областей осадков не будет, лишь в северо-восточной части возможен небольшой снег. Как сообщает Укргидрометцентр, в восточных, днем и в большинстве северных областей местами небольшой снег, на остальной территории без осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.



Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, на Прикарпатье и востоке страны 4-9°, в горных районах до 13° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла, в западных и в Одесской областях 3-8 ° тепла.



В Киеве - ночью без осадков, днем местами небольшой снег. На дорогах кое-где гололедица. Ветер западный, 7-12 м / с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 1-3° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 24 января самая высокая температура днем была 8,4° в 1899 году, самая низкая ночью -27,1° в 1892 году.



В субботу, 25 января, в восточных областях и на севере Левобережья местами небольшой снег и дождь, на остальной территории без осадков.



Ветер западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в Закарпатье и Прикарпатье 1-6° мороза, в горных районах до 9° мороза; днем 0-5° тепла, в южной части 4-9° тепла.



В Киеве - без осадков. Ветер западный, 5-10 м / с. Температура ночью около 0 °, днем 2-4° тепла.

