Аэропорты мира начинают проверять пассажиров на предмет заражения китайским вирусом

Международные аэропорты в разных странах мира вводят дополнительные меры контроля в связи со вспышкой коронавируса, сообщают западные СМИ. В четверг о введении проверки пассажиров, прибывающих из Китая, объявил Международный аэропорт Дубая, который считается одним из самых загруженных в мире. В руководстве воздушной гавани указали, что специалисты будут, главным образом, измерять температуру у пассажиров.



Специальные меры введены и в аэропортах Великобритании. В лондонском Хитроу самолеты, которые прибывают из стран, где уже зафиксированы случаи заражения, размещаются в специальной зоне, расположенной в терминале 4. Затем проводится проверка пассажиров, чтобы убедиться, что среди них никто не болен.



"Мы будем, безусловно, следовать всем рекомендациям, которые будут поступать от Всемирной организации здравоохранения", - сказала британский министр по делам бизнеса Андреа Лидсом.



Ожидается, что из-за вспышки коронавируса позже в четверг в Палате общин британского парламента выступит со специальным заявлением министр здравоохранения Мэтью Хэнкок.



Власти Малайзии начали медицинские проверки на всех своих границах, а также в аэропорту Куала-Лумпур.



Пассажиров, прибывающих на авиарейсах из Китая, проверяют и в других азиатских странах, в том числе на Филиппинах и в Бангладеш.



В крупнейших аэропортах США действуют повышенные меры безопасности. Например, в авиагаванях Сан-Франциско, Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.



В декабре в городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Изначально был сделан вывод, что вирус не передается от человека человеку, однако позднее он был опровергнут, заболевание перенесено в разряд инфекционных.



Вирус распространился по территории Китая, есть заболевшие в Таиланде, Японии, Южной Корее и США. В Китае зарегистрировано более 600 случаев заболевания, 17 человек скончались.

