"Слуги народа" все решили: эксперт рассказал о конкурсе на руководителя ГАСИ

Управлять Государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины на конкурсе выбрали чиновницу, которая является фигурантом ряда скандалов о хищении государственного имущества во время предыдущей работы в Минобразовании. Голос за нее во время конкурса, в частности, отдала отстраненная распоряжением главы правительства член комиссии.



Об этом написал эксперт в области градостроительства, член Украинской академии архитектуры Виктор Глеба в Фейсбук



По его мнению, конкурсом должны заинтересоваться правоохранительные органы, как и деятельностью в строительной отрасли представителей президентской партии "Слуга народа".



"Слуги народа" уже решили, кто будет победительницей конкурса на главу коррупционной ГАСИ. Ранее Премьер-министр всех "прокатил" распоряжением об отстранении одного из членов конкурсной комиссии — человека из команды Яценюка - Натальи Козловской. Тем не менее, после своего отстранения она проголосовала за кандидатуру Елены Костенко, ранее работавшей помощницей того же Яценюка. Вот так завели своего человека, правда из обоймы Гройсмана, сначала на первого заместителя председателя ГАСИ, что впоследствии дало ей возможность успешно принять участие в конкурсе и на самого руководителя ГАСИ. Псевдо-конкурс на первого заместителя ГАСИ проведен незаконным образом, но НАБУ, Генпрокуратура, ГБР и НАПК молчат. Неудивительно - Офис президента рулит и Корниенко, глава партии Слуга народа, руководит уже коррупционными потоками от СС-3 и СС-2, поставив человека предыдущей власти на схемы откатов", - пишет эксперт.



Виктор Глеба призвал правительство немедленно рассмотреть предложения группы экспертов в сфере градостроительства, провести аудит инспекции и расследования относительно деятельности действующих топ-чиновников, «смотрящих» и лоббистов известных застройщиков в отрасли.



"Команда Владимира Зеленского пишет свои видео на фоне тотального разворовывания государственного имущества и земли, а тех, кто разворовывает - ставят руководить отраслями, в которых они вовсе не смыслят при отсутствии образования, опыта, практических навыков управления. Издательство "Веселка" в виде Госархстройинспекции печатает разрешения и декларации на строительство, и сама себя проверяет 7 лет, но никто не хочет даже прочитать, что писала группа по реформированию отрасли градостроительства - всем нужны деньги, а не механизмы. Кабмин так и не рассмотрел наши пропозиции. Гончарук обещал уволить коррупционеров, но закрыл глаза на то, что отстраненная им член конкурсной комиссии проголосовала и добилась того, чтобы ее коллега вернула братьев Горовых к финансовым потокам черного нала ГАСИ. Жаль, что президент стал гарантом коррупции", - добавил он.



