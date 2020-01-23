В Китае из-за вспышки коронавируса “закрывают” еще один город

Власти китайского города Хуанганга призвали жителей не покидать пределы населенного пункта в связи со вспышкой смертельного коронавируса в соседнем Ухане.



Об этом сообщает Sky News.



"Жителям Хуанганга, который расположен в 72 км от Уханя, приказано не покидать город без особых обстоятельств", - говорится в сообщении.



Сообщается, что в городе приостановлена ​​работа общественного транспорта, железной дороги, закрываются кинотеатры и интернет-кафе.



Население Хуанганга составляет около 6 миллионов.



Ранее стало известно, что китайские власти прекращает с 23 января авиа- и железнодорожное сообщение с Уханем из-за вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом.



Как сообщалось, количество погибших в результате нового коронавируса в Китае возросло до 25 человек, зафиксировано также 616 случаев заражения.

