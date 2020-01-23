В Китае из-за вспышки коронавируса “закрывают” еще один город
Власти китайского города Хуанганга призвали жителей не покидать пределы населенного пункта в связи со вспышкой смертельного коронавируса в соседнем Ухане.
Об этом сообщает Sky News.
"Жителям Хуанганга, который расположен в 72 км от Уханя, приказано не покидать город без особых обстоятельств", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в городе приостановлена работа общественного транспорта, железной дороги, закрываются кинотеатры и интернет-кафе.
Население Хуанганга составляет около 6 миллионов.
Ранее стало известно, что китайские власти прекращает с 23 января авиа- и железнодорожное сообщение с Уханем из-за вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом.
Как сообщалось, количество погибших в результате нового коронавируса в Китае возросло до 25 человек, зафиксировано также 616 случаев заражения.
ВОЗ пока не рекомендует запрещать перемещение людей и товаров через границу из-за нового коронавируса в Китае