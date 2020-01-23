Инкубационный период смертельного коронавируса достигает 12 суток - МОЗ

Инкубационный период смертельного коронавируса составляет от 2 до 12 суток. Об этом на брифинге по защищенности Украины от коронавирусной инфекции, выявленной в Китае, заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.



“В целом все это произошло в период между 8 декабря 2019 года и по сегодняшний день. То есть мы имеем второй месяц стремительного распространения болезни, нам известно — что инкубационный период от момента контакта до появления первых симптомов болезни в среднем есть от 2 до 12 суток. И это именно та проблема, с которой мы встречаемся, когда надо делать реагирование на эту болезнь, то есть на профилактику”, — сказал Ляшко.

