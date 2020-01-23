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- Министр финансов США посоветовал Грете Тунберг пройти курс экономики, прежде чем критиковать власть
Министр финансов США посоветовал Грете Тунберг пройти курс экономики, прежде чем критиковать власть
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что эко-активистке Грете Тунберг следует закончить курс экономики в колледже, прежде чем читать лекции правительству США об отказе от ископаемого топлива.
Об этом он заявил на брифинге во время Всемирного экономического форума в Давосе, отвечая на вопрос, нужно ли крупнейшей экономике в мире немедленно отказаться от ископаемого топлива, сообщает CNBC.
"Она (Тунберг — ред.) главный экономист или кто? Я запутался... После того, как она пойдет в колледж и пройдет курс экономики, она сможет вернуться и объяснить это нам", – сказал Мнучин.
Как отмечается, Тунберг и еще 20 молодых климатических активистов призвали присутствующих на форуме прекратить инвестиции в разведку и добычу ископаемого топлива и полностью от него отказаться".
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