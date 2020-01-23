Министр финансов США посоветовал Грете Тунберг пройти курс экономики, прежде чем критиковать власть

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что эко-активистке Грете Тунберг следует закончить курс экономики в колледже, прежде чем читать лекции правительству США об отказе от ископаемого топлива.



Об этом он заявил на брифинге во время Всемирного экономического форума в Давосе, отвечая на вопрос, нужно ли крупнейшей экономике в мире немедленно отказаться от ископаемого топлива, сообщает CNBC.



"Она (Тунберг — ред.) главный экономист или кто? Я запутался... После того, как она пойдет в колледж и пройдет курс экономики, она сможет вернуться и объяснить это нам", – сказал Мнучин.



Как отмечается, Тунберг и еще 20 молодых климатических активистов призвали присутствующих на форуме прекратить инвестиции в разведку и добычу ископаемого топлива и полностью от него отказаться".

