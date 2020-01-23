В Киеве гражданин Румынии ограбил пенсионера на 100 тыс. грн

Столичные правоохранители задержали гражданина Румынии, который ограбил 83-летнего пенсионера на 100 тыс. грн, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.



"21 января 2020 года в Соломенское управление полиции Киева поступило сообщение о том, что мужчина, встретив на улице пожилого киевлянина, предложил ему участие в акции по получению бесплатной бытовой техники. В дальнейшем под предлогом личной передачи подарка мужчина попал в квартиру потерпевшего, где, воспользовавшись случаем, отобрал у него около 100 тыс грн сбережений", - говорится в сообщении.



В прокуратуре добавили, что злоумышленника разоблачила дочь пенсионера, которая пыталась безуспешно задержать иностранца.



Однако полиции удалось оперативно разыскать и задержать мужчину. Им оказался гражданин Румынии, 1981 года рождения. "Во время неотложного обыска по месту его проживания изъято более 76 тыс. грн и $1,2 тыс.", - сказано в сообщении.



Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч.3 ст.186 УК Украины (грабеж, соединенный с проникновением в жилище). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

