Свитолина одержала вторую победу на "Аustralian Open"

Свитолина одержала вторую победу на "Аustralian Open"

Первая ракетка Украины Элина Свитолина матчем второго круга против американки Лорен Дэвис продолжила выступления на Открытом чемпионате Австралии по теннису, передает корреспондент УНН.

В первом сете у Свитолиной не возникло особых проблем - два брейка и выигрыш 6:2. Во второй партии спортсменки дважды обменивались брейками в конце партии, и дело дошло до тай-брейка, где успешной оказалась украинка - 7: 6 (6).

Примечательно, что в третьем круге Свитолину ждет матч с испанкой Гарбинье Мугурусой.

Стоит отметить, что Свитолина осталась последней украинкой, которая продолжает бороться на данном турнире.