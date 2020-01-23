Свитолина одержала вторую победу на "Аustralian Open"

Первая ракетка Украины Элина Свитолина матчем второго круга против американки Лорен Дэвис продолжила выступления на Открытом чемпионате Австралии по теннису, передает корреспондент УНН.

В первом сете у Свитолиной не возникло особых проблем - два брейка и выигрыш 6:2. Во второй партии спортсменки дважды обменивались брейками в конце партии, и дело дошло до тай-брейка, где успешной оказалась украинка - 7: 6 (6).

Примечательно, что в третьем круге Свитолину ждет матч с испанкой Гарбинье Мугурусой.

Стоит отметить, что Свитолина осталась последней украинкой, которая продолжает бороться на данном турнире.