Королева Великобритании подписала билль о Brexit

Королева Великобритании Елизавета II в четверг, 23 января, подписала билль о выходе страны из состава Евросоюза. Таким образом документ обрел статус закона.

О факте подписания законопроекта депутатов проинформировал заместитель спикера Палаты общин британского парламента Найджел Эванс.

Накануне британский парламент окончательно одобрил Brexit. Депутаты Палаты общин поддержали все пять поправок к законопроекту, которые были внесены Палатой лордов.

Лидеры стран Евросоюза подпишут соглашение о Brexit 24 января.

Как известно, официально выход Британии из ЕС намечен на 31 января.