Добыча газа в Украине резко упала после роста

По итогам 2019 года добыча газа в Украине сократилась на 3,4% - до 20,3 миллиардов кубометров. Об этом говорится на сайте Министерства энергетики и защиты окружающей среды.



Стоит отметить, что в 2018 году добыча газа увеличилась на 0,3% (64,8 млн куб. м) – до 20,89 млрд куб. м.



Большая часть добычи газа (77,8%) приходится на государственные компании Укргаздобыча, Укрнафта и Черноморнефтегаз.



Показатели Укрнафты и Черноморнефтегаза не изменились по сравнению с 2018 годом: 1,1 млрд кубометров и 0,01 млрд кубометров соответственно.



При этом существенно упала добыча Укргаздобычи. За прошлый год компания добыла 14,6 млрд кубометров газа, тогда как в 2018 году - 15,5 млрд, что стало рекордом.



Частные газодобывающие компании за 2019 год увеличили добычу на 0,1 млрд кубометров - до 4,5 млрд кубометров.

