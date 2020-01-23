Особенности ремонта и частые поломки iPhone
Стильные добротные Айфоны с момента своего появления раз и навсегда покорили сердца пользователей функциональностью, большим отзывчивым дисплеем, элегантным дизайном. Начинка продуктов iPhone разных поколений неизменно отличается качеством, максимальной надежностью и работоспособностью. Тем не менее, как показывает сервисная практика, потребность в ремонте Айфона нередко возникает уже в первые месяцы «жизни». 100-процентно защитить их от грозящих на каждом шагу неприятностей не может никто. Факторы возникновения поломок бывают разными, но самыми распространенными из них являются нарушение правил эксплуатации и отсутствие надлежащего ухода.
Когда требуется ремонт Айфону
Появляющиеся одна за другой модели iPhone удивляют новыми возможностями. Высокотехнологичные мобильные устройства, оснащенные мощными стереодинамиками, многопиксельными камерами, 6-6,7-дюйтмовыми дисплеями поражают величием и вызывают доверие. Кажется, что, упрятанные в надежный влагостойкий корпус, они без устали будут трудиться нескончаемо. Заранее думать о ремонте iPhone никому не хочется. Но беспечное отношение к гаджету оборачивается рядом непростых проблем. Рассмотрим их подробнее.
Дисплейный модуль
Дисплей и сенсорный экран – это единое целое, которое одновременно играет роль визитной карточки, «лица» и главной функциональной части смартфона. Каждый пользователь соприкасается с ним десятки раз в день и его же чаще других ему приходится ремонтировать. Процедура замены дисплейного модуля является одной из самых дорогих услуг ремонта Айфона. Без нее нельзя обойтись в следующих случаях:
- образование царапин, трещин и сколов при ударе, сильном нажатии на экран или падении гаджета;
- появление светлых и темных цветных полос на стекле;
- исчезновение подсветки, возникновение разводов и пятен после пребывания смартфона в воде;
- отсутствие реакции сенсора на прикосновение.
Избежать неприятных сюрпризов и ремонта дисплея iPhone помогают жесткие закрытые чехлы, наклейка специальных защитных стекол и пленок.
Материнская плата
Электронной основой айфона любого года выпуска является материнская плата, представляющая собой сложный многокомпонентный элемент конструкции. По цене она приближается к стоимости самого смартфона. Заподозрить неисправность детали можно по таким признакам:
- снижение производительности девайса;
- самопроизвольное отключение;
- невозможность запустить ресурсоемкие приложения, подключить Wi-Fi;
- сложности с включением iPhone.
Если материнская плата отказывается работать не следует расстраиваться. Часто ее можно восстановить. Но этот вид ремонта Айфона считается наиболее сложным и длительным. Вид поломки определяется путем проведения глубокой диагностики.
Аккумуляторная батарея
Рассматривая вопрос частых поломок iPhone, нельзя обойти стороной проблемы с аккумулятором, у которого нередко выходит из строя контроллер питания. Если телефон начинает плохо держать заряд, медленно заряжается и не хочет включаться – это уже тревожные «звоночки», сигнализирующие о необходимости ремонта батареи iPhone.
Неадекватное поведение Li-ion-ного источника питания может быть вызвано применением неоригинального зарядного устройства, резкими перепадами температуры, длительным пребыванием на холоде. Но с другой стороны, батарея не вечна. Она имеет свой ресурс. В зависимости от интенсивности эксплуатации, одному может прослужить 3 года, другому – один.
В заключение хочется добавить, чтобы ни случилось с айфоном, все ремонтные манипуляции должны выполняться специалистами. Экспериментировать с ним не стоит. Это себе дороже.