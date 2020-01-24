Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским

Встреча Президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Израиле не состоялась, поскольку украинского лидера не было на форуме, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.



"Фактически Зеленский, поскольку отменил свой визит на форум… Они даже не смогли поприветствовать друг друга, поэтому никакой встречи не было", - сказал Песков.



Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что контакты президента РФ с украинским коллегой и вице-президентом США Майком Пенсом в ходе визита в Израиль 23 января если и будут, то будут носить "весьма короткий характер" и пройдут "на ногах". Зеленский должен был посетить Израиль с рабочим визитом 23-24 января. Планировалось, что он примет участие в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума памяти жертв Холокоста и проведет ряд встреч. В четверг Зеленский сообщил, что не пойдет на форум, но примет участие во всех остальных предусмотренных мероприятиях и проведет запланированные встречи с президентом, премьер-министром и спикером Кнессета Израиля.

