Число заболевших пневмонией в Китае возросло до 644, погибли 18 человек

Число подтвержденных в Китае случаев заражения людей пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло в четверг до 644 человек, количество летальных исходов выросло до 18. Это следует из опубликованных информационных сообщений комитетов по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР.



По данным властей, в провинции Хэбэй зарегистрирован первый за пределами провинции Хубэй случай гибели человека от этого заболевания. 80-летний мужчина почувствовал недомогание после того, как вернулся из города Ухань, где он навещал родственников. Он обратился к врачам, однако 22 января, несмотря на все усилия медиков, умер.



Больше всего случаев заражения - 444 человека - зафиксировано в провинции Хубэй. Далее за ней по этому показателю следуют провинции Гуандун (32) и Чжэцзян (27), Пекин (22) и Шанхай (16).



Как сообщили ТАСС в четверг в посольстве России в Пекине, дипмиссия не получала обращений и просьб о помощи от граждан РФ, находящихся в городе Ухань. Данных об инфицировании находящихся в КНР граждан России коронавирусом 2019-nCoV также не поступало.



Коронавирус нового типа уже выявлен и в других странах - Таиланде (три случая), Вьетнаме (два), Республике Корея, Сингапуре, США и Японии (по одному заболевшему).



