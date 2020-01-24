Российские кинокритики признали «Дылду» лучшим фильмом 2019 года

Драма «Дылда», фильм Кантемира Балагова, получила главную награду национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон», сообщает ТАСС. Критики признали драму лучшим фильмом 2019 года.



Кроме того, «Дылда» получила призы за лучшую режиссерскую, операторскую работу и лучшую работу художника.



«Огромное спасибо, жалко до «Оскара» немножко не дотянули, ну, в следующий раз», — сказал художник фильма Сергей Иванов.



«Дылда» — вторая режиссерская работа Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь в пережившем блокаду городе.



Мировая премьера фильма состоялась в официальной конкурсной программе «Особый взгляд» 72-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды: приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI (Международной федерации кинопрессы) «за невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме».



Картина была выдвинута от России на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» и вошла в шорт-лист премии, однако в окончательный список номинантов не попала.



Итоговый список претендентов на премию российских кинокритиков «Белый слон» составили по результатам голосования журналистов, пишущих о кино. Победителей выбрала экспертная комиссия Гильдии киноведов и кинокритиков, которую возглавляет Кирилл Разлогов.





