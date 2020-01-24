Порошенко прибыл на допрос в ГБР

Народный депутат фракции "Европейская солидарность" и пятый президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.



Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Порошенко вместе с адвокатами попытался пройти в здание ГБР, однако на проходной ему и ряду депутатов от "Евросолидарности" путь преградили представители Национальной полиции.



После непродолжительной словесной перепалки, правоохранители пропустили бывшего президента для проведения допроса.



Как сообщалось, Порошенко получил повестку о вызове для допроса в качестве свидетеля на 24 января 2020 года по делу о возможном совершении государственной измены при подписании Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе в 2015 году.

