Наночастицы спасли мозг от смертельного отека

Ученые из Северо-Западного университета предложили новый способ уменьшения отека мозга при черепно-мозговой травме. Они хотят использовать особые наночастицы, пишет ТАСС. Эти частицы замедляют пагубный процесс. Известно, что при травме мозга многие нарушения вызваны накоплением жидкости и развитием отека. И пока не существует в клинической практике эффективных методов борьбы с этим явлением, кроме трепанации черепа.



Развитие отека и разбухание нервных клеток связано с проникновением в мозг особого класса иммунных клеток - гематогенных моноцитов. Данные клетки продуцируют сигнальные молекулы, заставляющие мозг увеличиваться в объеме и привлекающие другие иммунных клеток. Когда это происходит в других органах, процесс регенерации ускоряется. Но в мозге это провоцирует летальный исход.



Эксперты предложили останавливать миграцию моноцитов, используя "приманки" - наночастицы с антителами. При введении таких частиц в кровь иммунные клетки отреагируют на них как на потенциальную угрозу, игнорируя сигналы, исходящие от мозга. Итог - уменьшение отека. Эксперименты с грызунами доказали: даже небольшие дозы наночастиц почти полностью подавили отек у мышей и в два раза уменьшили масштабы повреждений после черепно-мозговой травмы.

