Офис Зеленского готовит нового главу Укрэксимбанка: бюджетный скандал с Евгением Мецгером

Кандидат на должность председателя правления «Укрэксимбанка» Евгений Мецгер в 2019 году украл из бюджета 13,5 млн гривен, сообщает Znaj.ua .

Член правления государственного «Укргазбанка» Евгений Мецгер, которого Офис Президента планирует назначить главой правления государственного «Укрэксимбанка» в 2019 году украл у государства 13,5 млн гривен, под видом необходимости приобретения инкассаторских машин, несмотря на то, что данная статья доходов в банке убыточная. Он создал монопольные условия приобретения инкассаторских автомобилей Форд у конкретного поставщика, в обход системы Прозорро. Цены за каждый «броневик» были завышены на 250тыс гривен.

В 2019 году Укргазбанк приобрел 54 инкассаторские автомобили марки Форд Транзит по цене 1,5 млн гривен за штуку. Таким образом общая стоимость приобретения составила 81 млн гривен.

Аналогичные инкассаторские машины таких марок как Volkswagen, Citroen, Renault стоили в разы дешевле: от 1млн до 1,2 млн гривен.

Фирмой-поставщиком этих машин оказалась компания ViDi Group, которая является официальным дилером автомобилей Форд в Украине и кредитуется в Укргазбанке. Именно по этой причине закупка машин была полностью прописана под марку Форд.

Официальный импортер марки Форд – Виннер Импортс существует налаженная схема. Импортер, во время тендера, предоставляет автомобили только своему дилеру - фирме VIDI.

Именно подобная

схема

, на протяжении 2009-2017 годов, применялась при закупке инкассаторских машин в Ощадбанке и тоже марки Форд.

По какой причине Укргазбанк «подыгрывает» именно VIDI?

Все очень просто: данная закупка была искусственно создана для личного обогащения заместителя главы правления Укргазбанка Евгения Мецгера, который курировал «инкассаторов», а также решало ряд финансовых проблем своему клиенту – собственнику ViDi - Виталию Джуринскому, который обслуживается в банке и имеет проблемные кредиты, а эта сделка помогла решить его вопросы и погасить проценты.

Мецгер и Джуринский, а также Глава правления «Укргазбанка» Шевченко (очевидно, также в доле) являются хорошими друзьями, смогли неплохо заработать, ведь стоимость каждой машины была завышено на 250 тыс. гривен.

Стоить упомянуть и о том, что инкассация в «Укргазбанке» убыточная, а руководитель данного Департамента – бывший председателя правления банка "Юнисон" - некий Александр Глущенко - имеет испорченную деловую репутацию и не мог быть назначен в государственный банк, поскольку был причастен к разворовыванию коммерческого банка.