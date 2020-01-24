НАК: В Украине 30 городов могут остаться без тепла

Нафтогаз может отключить от газоснабжения 37 производителей тепла, которые не выполняют требования расчетов, что приведет к остановке теплоснабжения в 30 городах. Об этом сообщает пресс-служба НАК в пятницу, 24 января. Отмечается, что предприятиям теплоэнергетики для продолжения получения газа с 1 февраля необходимо уплатить свыше 454,4 млн грн. Окончательный расчет за газ, потребленный в декабре 2019 года, должен быть осуществлен до 25 января.



"Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в 30 городах в отопительный период. Компания письменно предупредила эти предприятия о необходимости проведения срочных расчетов для избежания прекращения газоснабжения", - говорится в сообщении.



В Нафтогазе напомнили условия поставки газа производителям тепла, установленные Кабмином.



"Во всех других случаях Нафтогаз не имеет правовых оснований для поставки газа теплопроизводителям и подписание с ними актов приемки-передачи газа на льготных условиях", - отметили в пресс-службе.

