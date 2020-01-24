Планов встречи Путина и Зеленского нет - Песков

На данный момент встреча президентов России и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского - не планируется. Об этом в пятницу, 24 января, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.



"Сейчас каких-то планов на этот счет нет, но вместе с тем мы должны отметить, что между президентами налажен достаточно конструктивный рабочий контакт", - сказал представитель Кремля.



Он добавил, что, если президенты посчитают необходимым, то их встреча может быть согласована в любой момент.



Как известно, Зеленский и Путин могли встретиться в Израиле, но украинский президент отменил поездку на форум по Холокосту, на котором выступал Путин.

