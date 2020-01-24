Зеленский обсудил с Нетаньяху проблему отказов украинцам во въезде в Израиль

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху проблему многочисленных отказов украинским гражданам во въезде в Израиль.



"Решение этого вопроса должно оставаться в фокусе особого внимания причастных органов обеих стран. Стороны должны продолжить совместную работу с целью урегулирования ситуации в ближайшее время", - заявил Зеленский во время встречи в рамках рабочего визита в Израиль, сообщает пресс-служба президента.



Как сообщалось, в ноябре 2019 года Украина и Израиль заявили о создании совместной полицейской оперативной группы для улучшения ситуации во время прохождения гражданами обеих стран пограничного контроля.

