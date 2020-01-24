В Раде предлагают запретить школьникам пользоваться смартфоном на уроках

Народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко зарегистрировал в парламенте законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета использования мобильных телефонов и других устройств, имеющих подключение к интернету, и не создания препятствий для получения образования другими получателям образования (№2792) .



Текст законопроекта на сайте парламента пока не обнародован.



В то же время, на своей странице в Facebook он написал, что «подал в Раду закон, чтобы запретить в школах использование смартфонов на уроках».



«Очевидно, что сейчас современные гаджеты предоставляют доступ к любой информации, что является большим преимуществом. Однако, с другой стороны, это также и обширный доступ к играм и социальным сетям, что может отвлекать непосредственно во время учебного процесса. Кроме того, глобально постоянное «зависание» в телефоне создает не только большую нагрузку на глаза и способствует малоподвижному образу жизни, но и приводит к замкнутости детей, к сокращению общения со сверстниками и родителями в реальной жизни, а также к распространению жестокой травли в онлайне», - отмечает Гончаренко.



По его словам, запрет на различные гаджеты в школах уже действует во Франции, Греции, некоторых штатах Америки.



«Поэтому я подготовил и подал законопроект, чтобы и в украинских школах ограничили использование смартфонов на уроках. Это должно помочь детям сосредоточиться на занятиях, научиться общаться друг с другом и уменьшить количество случаев интернет-буллинга», - считает депутат.

