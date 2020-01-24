“Украина увязла в схемах олигархов”. СМИ Италии о коррупции Коломойского

От редакции “Вести.ua”: Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов стали героями статьи итальянского издания Faro di Roma. Что характерно, Faro di Roma позиционируется как некоммерческая редакционная инициатива, то есть существует на грантовские деньги. Выход такого материала в иностранных грантовских СМИ достаточно симптоматичный знак, на фоне противостояния внутри Украины между условными “соросятами” и группой Коломойского. Основная борьба идет за “ПриватБанк” и именно схемы вокруг этого банка легли в основу итальянской статьи. “Вести.ua” просчитали материал Faro di Roma и предлагают читателям познакомиться с фабулой материала.



Вначале итальянские журналисты вспомнили о событиях времен Евромайдана и попытались в очередной раз оценить, какими последствиями они обернулись для Украины.

“Противостояние, разгоревшееся зимой 2013-2014 годов в центре украинской столицы, вынудило действующего тогда президента Виктора Януковича уйти в отставку. Поддержанный Соединенными Штатами и Европой план проявился переворотом в государстве, и без того задыхающемся от коррупции и преступности, а также началом гражданской войны, непрекращающейся и по сей день”, - пишут итальянские журналисты.

Они напомнили, что первое гарантийное соглашение по кредитам для Украины представители Вашингтона и Киева подписали 14 апреля 2014 года, отмечая, что на тот момент в Украине не было власти, которую можно было бы считать законной. Таким образом в обход официальных процедур соглашение подписал министр финансов правительства заговорщиков Александр Шлапак. В декабре того же года Министерство финансов возглавила Наталья Яресько.

Уже само по себе назначение Яресько министром финансов подразумевало явный конфликт интересов, полагают журналисты. Их вывод основывается на том факте, что с 1995 года она занимала руководящие должности в различных американских фондах (таких как USAID и WNISED), работающих за границей, а в 2006 году стала сооснователем Horizon Capital – компании, инвестировавшей средства правительства США в различные проекты с участием Украины.

Хронологически выстраивая события, происходившие в Украине, журналисты делают попытку проследить связи, выстроенные олигархами.

“Для планов Петра Порошенко жизненно важным было выдвижение на пост главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Эта дама впоследствии попала в заголовки СМИ из-за причастности к налоговой афере в "Рошене" – славноизвестной компании Порошенко, и в 2014-2016 годах сделала возможным получение громадных размеров гривневых кредитов рефинансирования "ПриватБанком" – банком Коломойского”, - отмечает Faro di Roma.

Итальянцы полагают, что работа Гонтаревой на посту главы Национального банка в период с 2014 по 2016 годы оказалась как нельзя кстати и для другого украинского олигарха - одного из богатейших людей страны, обладателя трех паспортов (украинского, кипрского и израильского) Игоря Коломойского, и именно его называют главным сторонником нового президента Украины Владимира Зеленского.

Журналисты указывают, что в конце 2014 года под гарантии США Украина получила первый миллиард долларов в еврооблигациях: как только миллиард долларов был выставлен на фондовой бирже, его сразу же купил Коломойский - посредством того же "ПриватБанка". Для этого был использован кредит рефинансирования, предоставленный финучреждению Нацбанком с молчаливого одобрения Валерии Гонтаревой. Далее приобретенный "ПриватБанком" миллиард разошелся по офшорным счетам. Эту же схему Коломойский использовал, чтобы перевести около 5 миллиардов долларов со счетов "ПриватБанка" на кипрские счета компаний, в большинстве своем зарегистрированных в "налоговом раю" Британских Виргинских Островов.

“Когда разгорелся скандал с "Панамскими документами", всплыла информация, что предшественник Зеленского, Петр Порошенко, также использовал Кипр и Британские Виргинские Острова для уклонения от уплаты налогов в Украине, а также для махинаций со средствами западных партнеров”, - говорится в статье.

Журналисты проследили и другую ветвь схемы Коломойского, ведущую в США: там вместе со своим бизнес-партнером Геннадием Боголюбовым, Коломойский инвестировал средства, прокрученные "ПриватБанком", в недвижимость (Иллинойс, Техас, Огайо) и в сталелитейную отрасль (Вирджиния, Мичиган, Кентукки). Результаты деятельности Коломойского за пределами Украины изложены в материалах расследования, начатого в мае 2019 года судом Делавэра (второго наименьшего по площади штата в США после Род-Айленда). Параллельно свое расследование вынуждено было начать и Федеральное бюро расследований. В иске, поданном в суд Делавэра, Коломойского, Боголюбова и их сателлитов обвиняют в отмывании в Соединенных Штатах около 470 миллиардов долларов, полученных в результате незаконного присвоения и мошенничества.

“Бизнес Коломойского переплетается с бизнесом сенатора-республиканца из Огайо Роберта Портмана: помимо участия в международных проектах USAID, Портман часто общался с украинской диаспорой Огайо (особенно, в Кливленде) и известен как один из самых активных американских политиков, поддерживающих интересы Украины. Неудивительно, что в 2014 году Портман сыграл ключевую роль в поддержке кредитных гарантий, которые тогда были предоставлены Украине, а также в продвижении вопроса предоставления военной помощи Киеву для поддержки войны против Луганской и Донецкой областей, расположенных на востоке страны”, - пишет издание.

Читателям напоминают, что в 2016 году банк олигарха Коломойского "ПриватБанк" был национализирован, а дыру в размере около 5,5 миллиарда долларов, пробитую активностью Коломойского, решили латать за счет и без того проблемного госбюджета Украины. Из-за подозрений в финансовых махинациях Банк Италии решил закрыть итальянский филиал "ПриватБанка" – проверка обнаружила серьезные нарушения.

Есть в материале и информация о попытках нынешних руководителей теперь уже государственного "ПриватБанка" вернуть миллиарды, присвоенные Коломойским: одновременно с судебным разбирательством, начатым в США судом Делавэра против олигарха, также были возбуждены дела на Кипре, в Великобритании и Израиле, где он обвиняется в мошенничестве на сумму по меньшей мере в 600 миллионов долларов (по сообщениям израильских СМИ, в афере замешан известный местный банке DiscountBank). Кроме того, в Великобритании Апелляционный суд Лондона обязал Коломойского, вкупе с другими ответчиками по делу, выплатить контролируемому государством "ПриватБанку" компенсацию в размере около 11 миллионов фунтов стерлингов.

На основании хронологического изложения событий в этой истории итальянские журналисты делают вывод, что без попустительства стран, фигурирующих в делах Коломойского, движение капитала и инвестиции на миллиарды евро вряд ли остались бы незамеченными. Они также акцентируют внимание на том, что в апреле прошлого года, спустя несколько дней после избрания новым президентом Украины Владимира Зеленского, главным сторонником которого и был Коломойский, столичный суд вынес решение о том, что национализация "ПриватБанка" была незаконной.

“До сего времени постановление суда не получило практического воплощения: возвращение "ПриватБанка" под прямой контроль Коломойского может привести к тому, что Международный валютный фонд приостановит реализацию плана по предоставлению помощи Украине в размере около 4 миллиардов долларов. Если это случится, Украина окажется на грани. Очевидно одно: Зеленскому будет нелегко балансировать между планами Коломойского и требованиями Международного валютного фонда”, - предупреждают президента Украины.

Замыкает цепочку совсем недавнее событие. Несмотря на поражающие размерами финансовые махинации, в декабре Конгресс США одобрил выделение Украине в 2020 году финансовой помощи, направленной на поддержку ее проблемной и уязвимой экономики, в размере около миллиона долларов. Но в Италии не уверены, что эти деньги так и не останутся на бумаге.