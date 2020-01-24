Как купить криптовалюту с банковской карты?

По мнению большинства инвестиционных аналитиков, именно криптовалюта Биткоин в течение 10 лет являлась одним из самых привлекательных способов вложения денег. И до сих пор им остаётся. Даже значительное падение курса, вызванное «взрывным спросом» на эту криптовалюту, не смогло существенно повлиять на ситуацию. Поэтому многие современные и предприимчивые личности хотят к этому делу приобщиться. Жаль только, что это не так просто, как кажется.

В основном, потому, что крипта в нашей стране (да и в большинстве стран мира), всё ещё не являются официальными платёжными средствами и не регулируются должным образом. Поэтому приходится самостоятельно искать продавцов, готовых заключить сделку. И тут всплывает огромная проблема, с которой в криптовалютных сетях справляются посредством автоматических алгоритмов консенсуса – доверие. Можете ли вы быть уверены в том, что продавец, у которого вы собираетесь купить криптовалюту с карты, выполнит свои условия сделки? А как его потом искать, если таки не выполнит? Ведь большая часть сделок до сих пор осуществляется анонимно. К счастью, есть надёжная альтернатива – специализированные сервисы по покупке и обмену криптовалюты, такие как EXBASE.IO.

Как именно осуществляется покупка?

Существует два основных способа покупки крипты – упрощённый и через регистрацию. Остановимся более подробно на первом из них.

Он позволяет осуществлять быстрые переводы на банковскую карту любого банка России и Украины без дополнительных действий. Осуществляется он следующим образом:

Выбираете сумму покупки. Либо заранее заданную, либо по желанию. Расчёты проводятся автоматически, учитывая текущий курс. Это осуществляется в момент списания средств с карты.

Указываете адрес криптокошелька и почту, на которую будут приходить отчёты о данной транзакции. Адрес, конечно же, публичный. Поскольку транзакция одноразовая, он нигде не сохраняется, что обеспечивает дополнительную безопасность.

Подтверждает транзакцию и осуществляете оплату с вашей карты или банковского счёта.

Через некоторое время, перевод будет зачислен. Стоит учитывать, что многие банки взымают собственную комиссию за пользование платёжными средствами – она рассчитывается дополнительно.

Также возможна ситуация, когда для осуществления транзакции понадобится дополнительное подтверждение – либо с помощью почты, привязанной к счёту, либо посредством сообщения на номер телефона.

Всё это дело осуществляется примерно за 5-7 минут. Затем стоит подождать, пока блокчейн осуществит транзакцию и впишет её в новый блок. На это уйдёт ещё несколько минут.

Данный способ удобен тем, что нет необходимости проходить регистрацию, оставлять «дополнительные следы» в сети и проделывать лишние действия. Поэтому если вы не собираетесь часто пользоваться системами покупки криптовалюты, Что крайне выгодно, если вы не собираетесь в дальнейшем пользоваться услугами посредников при покупке или продаже криптовалюты.

Какие преимущества даёт работа с нашим сервисом

Если кратно, то мы осуществляем обмен фиатной валюты на крипту на точно таких же условиях, на которых проводятся транзакции в пределах криптовалютных блокчейнов. С одним лишь исключением – тут мы всё же выступаем посредниками, которым полагается некоторая комиссия. Незначительная, да ещё и автоматически учитываемая при указывании курса. В остальном – то же самое.

Высокая скорость транзакций

Отсутствие дополнительных комиссий, поскольку мы работаем напрямую с поставщиками платёжных услуг.

Повышенные надёжность и безопасность (при этом – соблюдение всех международных стандартов)

Анонимность

Разнообразие. Мы работаем с несколькими наиболее популярными криптовалютами – Биткоином, Лайткоином (LTC), Биткоин Кэш (BTH) и Ethereum (ETH).

Кроме того, мы предоставляем и дополнительные возможности, типа бесплатного криптокошелька EXBASE.IO, возможности следить за графиками изменения курса, а также – встроенным биржевым инструментарием, позволяющим довольно точно прогнозировать колебания на рынке криптовалют.

Так что – обращайтесь к нам. Мы поможем вам начать работать с криптовалютой – наилучшей инвестицией в ваше личное будущее!