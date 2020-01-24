Гончарук: снижение тарифов на тепло - это не разовая акция

Решение Кабинета министров, которое позволило местной власти и предприятиям теплокоммунэнерго снизить тарифы на тепло в декабре 2019 года, - это не разовая акция. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина. Как заявил Гончарук, сейчас в Украине - переходный этап перехода к рыночной логики ценообразования на газ.



"С учетом того, что цены сейчас значительно ниже, мы принимали решение о том, чтобы дать возможность теплокоммунэнерго тогда сделать скидку для населения, которую они могли бы отразить в платежке. Раньше у них не было инструмента, которым бы они могли это обеспечить и сделать, а сейчас они могут себе это позволить", - сказал он.



По его словам, "это касается всей зимы это не разовая акция".



"Поэтому цены и собственно платежка, которую будут получать люди и в январе, и в феврале будет значительно ниже, чем она была зимой прошлого года", - добавил он.



Гончарук рассказал, что у теплокоммунэнерго есть рыночная цена газа, которую они получают от государственной компании ("Нафтогаза").



"Мы работаем с государственной компанией для того, чтобы она делала все и по минимально возможной цене предоставляла этот газ теплокоммунэнерго. А от теплокоммунэнерго мы требуем, чтобы они учли это - выставляя услуги населению. Это правда, что размер каждой платежки - ответственность людей на местах. Но мы на центральном уровне делаем все, чтобы у них была такая возможность", - рассказал он.

