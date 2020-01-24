Лукашенко договаривается о покупке нефти с США и ОАЭ

Власти Беларуси ведут переговоры о закупках нефти по мировым ценам в том числе с США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом сказал белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает БелТА в пятницу, 24 января.



"Блестящие у меня с ними отношения. Говорят, сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше", – сказал Лукашенко и напомнил, что в случае с Россией "каждый год перед новым годом нам приходится стоять на коленях и вымаливать эти нефтепродукты".



Белорусский лидер подчеркнул, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным не блефовал и обрисовал картину, как Беларусь будет действовать, если российская сторона не изменит свою позицию по нефти.



Один из маршрутов альтернативной поставки – через порты на Балтике, и таким образом уже закуплена и поставляется партия норвежской нефти. Еще один балтийский маршрут – из Гданьска по одной из ниток нефтепровода Дружба, который для этого необходимо будет запустить в реверсном режиме.



"Я Путину прямо сказал: на первом этапе, если мы с поляками договоримся, будем реверсом поставлять по одной из трех труб", – сказал Лукашенко.



Третье направление, продолжил Александр Лукашенко, также уже опробовано. В частности, речь идет о поставках через Украину с Черного моря.



"И четвертое – это Россия. Мы не отказываемся от этой нефти. Но таким образом произойдет диверсификация поставок. То есть мы не из одной страны, от монополии, будем получать нефть", – заявил глава Беларуси и заверил, отметил, что "нельзя зависеть от одной страны".



По словам Лукашенко, Беларусь начала тестировать все маршруты, чтобы посмотреть, какие будут потери по сравнению с нынешней ценой российской нефти.



"Это не блеф, это не то, что, как они там говорят, Лукашенко ставки поднимает перед переговорами. Никаких ставок. Мы просто смотрим, что мы будем иметь, сколько мы будем при этом терять", – резюмировал он.

